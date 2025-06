Bärte, Kerle, Bären – Party im Gretchen

Expand Foto: M. Rädel Irrenhouse Mehr Neuigkeiten aus dem Berliner Nachtleben findest du hier.

„UNSHAVED – Bear Summer Edition“: Die „Furball Party“ aus Amsterdam ist mit am Start, wenn sich Ende Juni die Türen zu DEM Bärenvergnügen in Berlin öffnen, zur „Unshaved“. Der Ort ist wie immer der klasse Klub am Mehringdamm, das Gretchen.

Nur eine Bären-Party? Nein, denn auf Social Media verraten die Veranstalter: „Alle Einnahmen gehen an gemeinnützige Projekte, und unser gesamtes Team arbeitet ehrenamtlich. Feiern für den guten Zweck – was gibt's Besseres? Mehr zu unserem Sponsoring könnt ihr am Eingang erfahren. Diesmal unterstützen wir den Bear Summer Berlin, das Frühstück 50+ und den Sonntags-Club Berlin.“

28.6., „UNSHAVED – Bear Summer Edition“, Gretchen, Obentrautstraße 19 – 21, U Mehringdamm, 22 Uhr, www.unshaved.berlin

