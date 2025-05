× Erweitern Foto: M. Rädel Angenehm unaufgeregt kann #mensch hier unkompliziert in eine vor Ideen und Expressionismus pulsierende Atmosphäre eintauchen, die #mensch in manch langweiligen Galerie-Cafés schon erfolglos suchte.

Expand Foto: M. Rädel Ein Kleinod der kreativen und vor allem unkommerziellen Kunstszene Berlins.

Der Name „Club der polnischen Versager“ klingt zwar erst mal nach einem polnischen Club – ist aber genau das nicht.

Denn hier in der Ackerstraße geht es nicht um Nationalitäten, sondern um Ideen, Kunst und jede Menge kulturelles Chaos. Das (auch queere) Publikum und auch die Betreiber*innen kommen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt – ein kunterbunter Mix, wie #mensch ihn in Berlin eben liebt.

„Den Club haben wir am 1. September 2001 eröffnet – einfach, weil wir einen Ort brauchten: zum Austauschen, zum Ausprobieren, zum Lautsein. Eine Bühne, ein Treffpunkt, ein Zuhause für Ideen, die sonst vielleicht nirgends hingepasst hätten“, wurde uns einmal im Interview verraten. „Und auch heute – über zwei Jahrzehnte später – ist der Club für uns mehr als nur ein Veranstaltungsort. Wir stecken nach wie vor mitten in Projekten, die eigentlich gar nichts mit dem Clubbetrieb zu tun haben. Kunst, Kultur, Quatsch, Politik – alles, was uns beschäftigt, findet irgendwo seinen Platz. Der Club ist da nur der Anfang.“ Wer das Besondere sucht, der / die ist hier richtig!

Club der polnischen Versager, Ackerstraße 168, U Rosenthaler Platz, www.polnischeversager.de