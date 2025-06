Wow! „ELSE x Pornceptual Day & Night Open Air“

Expand Foto: M. Rädel Wer es nach der Party lieber ruhig mag, der / die kann tagsüber auf der anderen Seite der S-Bahnbögen den Treptowr Park genießen.

Den Sommer „bebassen“, das kannst du hier, denn hier ganz nah am Treptower Park legt die „Pornceptual“-Crew zusammen mit der ELSE in eben jener los.

Angekündigt für diese klubbige Sommernacht werden unter anderem AGY3NA, Deepneue, CRYME, Rachel Noon und VINVAR. Bereits seit 2013 verwandelt die „Pornceptual“ Erotik in Kunst – eine bunte Mischung aus Queers, Queens und deren Freund*innen feiert dort gemeinsam zu experimentellen, avantgardistischen Klängen. Zum festen Bestandteil gehören dabei immer auch erotische Performances oder queere Kunstinstallationen. Einen Skandal gab es auch schon: 2020 rückte „Pornceptual“ besonders in den Fokus der Öffentlichkeit, als die Polizei eine Veranstaltung wegen angeblicher Verstöße gegen die Corona-Auflagen auflöste – ein Vorfall, der es bis in die Nachrichten schaffte. Am 28. Juni wird es aber sicherlich einfach schön.

28.6., „ELSE x Pornceptual Day & Night Open Air“, ELSE, An den Treptowers 10, S Treptower Park, 14 – 7 Uhr

