Marc & Brett feiern ihr Wiegenfest

Die Party der vielen Umzüge hat sich im Laufe der Jahre eine treue und große Fanbase erarbeitet. Gefeiert wurde die „MEMBERS“ schon unter anderem im ÆDEN und im OXI. Am 22. August öffnen sich die Partypforten an alter Stelle, erneut auf dem Partyschiff Hoppetosse.

Berlin hat viele Gesichter, aber eines bleibt konstant: Der Beat der Nacht. Zwischen vernebelten Kellern, verschwitzten Gesichtern und strobo-flackernder Euphorie lebt die Hauptstadt ihren ganz eigenen Rhythmus. Und mittendrin: „MEMBERS“ – eine queere Party, die genau weiß, was sie tut. Mit einer klaren Botschaft – Spaß wie damals in den 1990ern, Sound wie heute – bringt „MEMBERS“ die rohe Energie der alten Berliner Raves zurück auf den Dancefloor. Kein VIP-Gemache, keine aufgeblasenen Egos, sondern ehrlicher Techno, der ordentlich wummst. Treibende Deep-House-Bässe von u. a. Brett Knacksen (großes Bild oben, der DJ feiert in dieser Nacht ebenfalls ein neues Lebensjahr), hypnotische Grooves von 2FARO und ein Publikum, das weiß, wofür es nachts unterwegs und auf der Hoppetosse ist. Wir wünschen alle viel Spaß und den beiden Geburtstagskindern alles Gute!

22.8., „MEMBERS“, MS Hoppetosse, Eichenstraße 4a, U Schlesisches Tor, S Treptower Park, 23 Uhr

