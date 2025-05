„Express Yourself, Beautiful Stranger!“ – Madonnaparty in Neukölln

× Erweitern Foto: Universal Music Madonna

Expand Fotos: Warner Music Madonna „In einer Zeit, als die AIDS-Krise die queere Community verwüstete, nutzte sie ihre Plattform, um Bewusstsein zu schaffen und gegen Diskriminierung zu kämpfen“, das 1977 gegründete SchwuZ über Madonna.

Seit 1982 liefert „Rebel Heart“ Madonna einen Hit nach dem anderen – von „Holiday“ über „Like a Prayer“ bis zu „Hung Up“, von „Vogue“ über „Ghosttown“ und „Frozen“ bis zu „4 Minutes“ und „American Life“.

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ Geboren 1958, ist sie seit Jahrzehnten mehr als nur eine US-Sängerin: Madonna ist eine starke Stimme für die LGBTIQ-Community* – auch damals, als das noch richtig Gegenwind bedeutete. Und das wird im SchwuZ gefeiert – und ihre grandiose Musik!

Auch der Ort der Party hat eine lange, lange Geschichte: Seit fast fünf Jahrzehnten ist das SchwuZ eines der Herzstücke der etablierten Klubszene Berlins. Mainstream kann Spaß machen! DJs, Dragqueens und Performer*innen sorgen hier für ein vielfältiges Line-up, das auch internationale Gäste wie Jean Paul Gaultier oder Betty Bückse begeisterte. Am Samstag, den 24. Mai, steigt hier in der Rollbergstraße 26 die „Madonnamania“ – der Name verrät es, du kannst dich ab 23 Uhr auf Musik und Show-Performances zu Ehren der Queen of Pop freuen.

