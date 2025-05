×

Foto: M. Rädel Chantal, Milan, Lokschuppen, Members

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Richie Rich und Chantal

Die einst in Heidelberg geborene Chantal ist weit mehr als nur eine Veranstalterin in Berlin – sie ist eine lebende Legende der Klubszene. Seit Jahrzehnten prägt sie das queere Nachtleben der Hauptstadt wie kaum eine andere. Ihre Anfänge reichen zurück bis in die späten 1970er Jahre, als sie nahezu zeitgleich mit queeren Ikonen wie Amanda Lear und Romy Haag auf der Bildfläche erschien – mit Letzterer verbindet sie bis heute eine freundschaftliche Bekanntschaft.

Vor ihrem Durchbruch als Szenegröße Ende der 1990er war Chantal viele Jahre auf dem sogenannten „Transenstrich“ aktiv – wie sie es selbst offen und selbstbewusst nennt. Nach 17 Jahren auf der Straße wandte sie sich Ende der 1990er-Jahre dem Nachtleben zu – mit durchschlagendem Erfolg: 1999 gründete sie die legendäre Partyreihe „Chantals House of Shame“, die sich schnell zu einem festen und gefeierten Bestandteil der Berliner Klublandschaft entwickelte.

Foto: M. Rädel Chantal Kaey Im Oktober feiert die Party ihren 26. Geburtstag, ob Kaey (rechts im Bild) dann auch wieder kommt?

Seitdem ist „Chantals House of Shame“ (Lokschuppen, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr) nicht nur ein Ort für exzessive Nächte und queere Selbstverwirklichung, sondern auch ein kultureller Hotspot mit internationaler Strahlkraft. Popstars wie Katy Perry, die renommierte Künstlerin Isa Genzken oder Szenegrößen wie Richie Rich, Artur und Milan Brinker (großes Bild oben) waren bereits zu Gast – und reihten sich ein in eine lange Liste prominenter Besucher*innen, die den besonderen Charme und die radikale Offenheit von Chantals Universum zu schätzen wissen. Mit dollem Make-up, Charisma, Haltung und einem unerschütterlichen Sinn für Freiheit hat Chantal über Jahrzehnte hinweg nicht nur eine Party etabliert – sondern eine Institution geschaffen. Ein Ort, an dem Außenseiter*innen willkommen sind, Normen hinterfragt und Grenzen gefeiert werden. Diese Woche Donnerstag legen hier unter anderem Marc Lime und The Shredder los.

