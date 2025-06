Auf die Räder, auf die Straßen! „Fahrrad Pride Potsdam“

× Erweitern Foto: M. Rädel CSD, Potsdam, Brandenburg, LGBTIQ*

Expand Foto: @regenbogenpotsdam Lasst uns gemeinsam laut und sichtbar für eine vielfältige, gerechte Zukunft eintreten – auf zwei Rädern und mit voller Überzeugung!

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Am kommenden Samstag kann die bunte und vielfältige LGBTIQ*-Community im schönen Potsdam zeigen, dass Vielfalt und queere Sichtbarkeit die Gesellschaft bereichert – und das ganz umweltfreundlich auf dem Drahtesel.

Denn am 21. Juni wird hier der „Fahrrad Pride Potsdam“ gefeiert und gefahren. „Einmal jährlich radeln wir mit allen, die uns begleiten möchten durch Potsdam und machen die Stadt für einen Nachmittag bunt, laut und mobil. Unser Ziel: Sichtbarkeit, mehr Akzeptanz und Offenheit gegenüber der LGBTIQ*-Community in Brandenburg ... und ganz viel Spaß und gemeinsame Zeit“, so das Team der Demo online. Ab 14 Uhr rollt die bunte Parade durch die Straßen Potsdams und verwandelt die schmucke Stadt in Brandenburg für einen Tag in ein kraftvolles Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Lasst uns gemeinsam laut und sichtbar für eine vielfältige, gerechte Zukunft eintreten – auf zwei Rädern und mit voller Überzeugung! Damit tust du deiner Gesundheit und deinem Umfeld etwas Gutes. Toleranz und Nächstenliebe tun nicht weh.

× Erweitern Fahrrad Pride Potsdam

Am Samstag startet die Fahrrad-Demo zusammen mit einer Lauf-Demo um 14 Uhr im Herzen Potsdams, auf dem Alten Markt. Ab 16 Uhr kann im Rechenzentrum zur „Fête de la Musique“ gefeiert werden und ab 19 Uhr geht es im Rechenzentrum mit der offiziellen „After Pride Party“ weiter.

Info: Drogen und Alkohol sind verboten, auch „geopolitische Flaggen“. Anzumerken ist auch noch, dass die Veranstaltung 2024 erstmals unter dem neuen Namen „Fahrrad Pride“ stattfand – zuvor war sie bekannt als „Regenbogen Fahrrad Demo“. www.regenbogen-potsdam.de