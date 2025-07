Free Tour mit Dragqueen Cali Harburg

× Erweitern Foto: Daniel Sauer

Es ist Pride Month und die klassische Überblicksführung des PalaisPopulaire wird außergewöhnlich: Dragqueen Cali Harburg führt durch „It's Just a Matter of Time“ und vermittelt Hintergründe, Konzepte sowie Highlights. Ein ganz besonderes Augenmerk liegt in dieser Führung auf zwei Kunstwerken: Die blauen, transparenten Vorhänge von Felix Gonzalez-Torres „Untitled (Loverboy)“ (1989) vor den Fenstern verwischen die Grenze zwischen öffentlichem und privatem Raum und verweisen auf die queere Methode der Opazität. Die davor platzierte Stuhlreihe mit Jacken, Georges Tony Stolls „ALLES ! TOUS ASSIS!“ (1999/2025), erinnert an die Opfer der AIDS-Epidemie und an die gesellschaftliche Stigmatisierung aller, die von institutionellen Hürden betroffen waren.

20.7., PalaisPopulaire, Unter den Linden 5, 15 Uhr auf Deutsch, 16 Uhr auf Englisch, Treffpunkt: Museumscounter, Kosten: kostenfrei mit Eintrittskarte in die Ausstellung. Anmeldung unter palaispopulaire.db.com