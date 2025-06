„Friede, Freude, Eierkuchen“ in Berlin: „Rave the Planet“

× Erweitern Dr. Motte, Rave

Expand Foto: M. Schmidt „Rave the Planet“ sei „ein Safe-Space, ein Ort des Respekts, der Gemeinschaft, der Selbstentfaltung, der Freiheit und der Liebe“.

Das Motto, das Dr. Motte 1989 in der Aufbruchsstimmung der ersten „Loveparade“ prägte – „Friede, Freude, Eierkuchen“ – passt auch heute noch: Es spiegelt sich im Cover der neuen Techno-Hymne zur diesjährigen „Rave the Planet“-Parade wider, die heute erscheint und als moderner Nachfolger der legendären „Loveparade“ gilt.

Gefeiert wird die Open-Air-House-Technoparty am 12. Juli – in guter Tradition wieder auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule, los geht es um 14 Uhr. Es sei „ein kraftvolles Zeichen für Zusammenhalt, Vielfalt und eine nachhaltige Zukunft – für unsere Kultur und den Planeten“, wie online verraten wird. „Erlebe eine unvergleichliche Symbiose aus Rave und Demonstration. Lass uns gemeinsam auf der Straße des 17. Juni, zwischen Brandenburger Tor und Großem Stern, tanzen, träumen und für eine bessere Welt einstehen.“

Musikalisch klingt „Our Future Is Now“ wie ein direkter Gruß aus den Hochzeiten des 1990er-Techno-Raves – doch angestaubt wirkt hier nichts. Im Gegenteil: Während sich aktuelle Klubhits und angesagter Chart-Techno allzu oft mit pubertären Textfloskeln selbst sabotieren, setzt diese Hymne auf Humor, Beats und einen klassischen Aufbau, wie man ihn von echten Dancefloor-Hymnen kennt. Genau richtig – denn nicht jede*r möchte beim Feiern den Sorgen und Gelüsten von Teenagern lauschen, wenn der Track eigentlich knallt. Diese brandneue Produktion zieht sofort in den Bann: mit dramatischem Intro, energetischem Groove und einem Beat, der direkt in die Beine geht. Hier bei uns kannst du in „Our Future Is Now“ von Dr. Motte & Marc van Linden reinhören! www.ravetheplanet.com