Geht es dem SchwuZ erst seit Kurzem so schlecht?

Foto: M. Rädel SchwuZ

Via E-Mail meldete sich der 1977 an den Start gegangene Klub (aktuelle Heimat ist die Neuköllner Rollbergstraße 26), um Updates zu geben. Wir haben hier Auszüge aus der E-Mail an uns für dich. SchwuZ-Geschäftsführerin Katja Jäger hatte vorab auf Social Media Fragen gesammelt und auch beantwortet.

Expand Foto: M. Rädel SchwuZ „Das SchwuZ hatte 2024 ein echt schwieriges Jahr. In den letzten Monaten wurde klar: Wir müssen schnell und konsequent handeln, um das SchwuZ zukunftsfähig aufzustellen.“

Wird es nur noch ein Drehkreuz an der Tür geben und begrüßt mich ein Roboter oder wie soll ich mir den Einlass vorstellen? Wo bleibt das Menschliche? Es gibt zwar Umstellungen im Ablauf, aber eine Sorge können wir euch direkt nehmen: Hier wird niemand von einem Roboter begrüßt. Wie bisher werden unsere Gäst*innen am Einlass von SchwuZ-Menschen empfangen. Wir setzen verstärkt auf bargeldloses Zahlen, um Wartezeiten zu verkürzen und bauen unser bereits gut angenommenes Spind-System aus – so entfällt auch das vermehrte Anstehen. An der Bar stehen natürlich weiterhin Menschen vom SchwuZ-Team, die mit unseren Gäst*innen ins Gespräch kommen können.

Stimmt es, dass nur BIPoC und trans* Personen gekündigt wurden? Es tut weh, dass einige trans* und BIPoC Menschen betroffen sind - Menschen, die das SchwuZ mit aufgebaut haben. Unser Team war und ist bewusst so vielfältig, weil wir genau das leben wollen. Dass nun insbesondere diese Menschen sichtbar betroffen sind, zeigt, wie viel queere und marginalisierte Arbeit im SchwuZ steckt und wie sehr die Kürzungen treffen. Gleichzeitig sind in etwa gleich viele cis und weiße Menschen von Kündigungen betroffen. Grundlage der betriebsbedingten Kündigungen ist die gesetzlich vorgeschriebene Sozialauswahl - sie berücksichtigt Kriterien wie Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter, Unterhaltspflichten und eventuelle Schwerbehinderung. Leider spiegelt sie die Lebensrealitäten von queeren und marginalisierten Personen nicht wider. Es wurden keine Entscheidungen auf Basis von Identitäten getroffen.

Gibt es Pläne, die Community stärker in Entscheidungen einzubeziehen und was braucht ihr konkret von uns als Community, um wieder aufzublühen? Wir wollen das SchwuZ gemeinsam mit euch weiterentwickeln. Euer Feedback ist uns dabei unglaublich wichtig. Nehmt euch bitte ein paar Minuten Zeit, um an unserer Community-Umfrage teilzunehmen und teilt uns eure Gedanken zu unseren Partys, zur Musik und zu den Drinks, die ihr euch wünscht, mit. Und natürlich kommt wieder häufiger ins SchwuZ. Teilt unsere Veranstaltungen mit euren Friends. Sprecht uns an. Tretet mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf euch! www.schwuz.de

