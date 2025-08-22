Heimat Alexanderplatz: Propaganda

× Erweitern Foto: M. Rädel Alexanderplatz, Fernsehturm, Blick auf Berlin-Mitte nachts „Lassen wir die unfassbaren Zeiten vom GMF wieder aufleben“, so Veranstalter Bork Melms voller Vorfreude. Was das GMF ist / war, erfährst du hier.

Expand Foto: M. Rädel Fixie Fate Dragqueen Fixie Fate wird auflegen.

Nach einem Zwischenstopp im SchwuZ und einer CSD-Party im Weekend startet die populäre Party Propaganda hier wieder und weiter am Alexanderplatz durch.

Mit dabei sind Dragqueens wie Fixie Fate und Ivanka sowie DJ Paul Paillette, alle Zeichen stehen also auf Pop und Dance. Queerer Partyspaß in Mitte – klasse! Die Terrasse mit DEM Blick über Berlin-Mitte öffnet um 22 Uhr, auch ein BBQ wird versprochen, um 2 Uhr lockt dann eine Show. Auch gut zu wissen: Die nächste Propaganda-Party im Weekend Club ist dann am 30. Dezember.

3.10., Propaganda, Weekend Club, Alexanderplatz, 22 Uhr, www.propagandaparty.de

Besuch uns auf Instagram: