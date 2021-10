Dornröschenschlaf vorbei bei Horse Meat Disco

Schon seit 2009 bereichert die Disco- und High-Energy-Party Horse Meat Disco das Nachtleben Berlins. Nach der Corona-Pause wird es endlich im November weitergehen.

Am 20. November werden sich die Pforten zu DER queeren Disco-Party wieder in Berlins Mitte, im Klub Prince Charles in Kreuzberg öffnen. Die angekündigten DJs sind Partok, Severino, Jim Stanton, Stella Zekri und David Elimelech. Wir freuen uns sehr!