„Horse Meat Disco Berlin“-Special im September

Damit hat nun wirklich keine*r gerechnet: Die „Horse Meat Disco Berlin“ meldet sich zurück. Die Party steigt zwar erst im September, aber die Tickets kannst du schon jetzt kaufen – und die ersten Kategorien sind schon ausverkauft!

Via E-Mail meldete sich die Party-Crew dazu mit folgenden Worten: „Liebe Tänzerinnen und Tänzer, wir haben euch sehr vermisst! Und wie wir gehört haben, habt ihr uns auch vermisst. Deshalb haben wir beschlossen, dieses Jahr ein kleines Wiedersehen mit einem Tanz zu veranstalten. Da die letzten Daytime-Partys so viel Spaß gemacht haben, haben wir beschlossen, das am Sonntag, den 7. September 2025, ab 12 Uhr zu wiederholen.“

Seit Januar 2009 bringt die legendäre Partyreihe „Horse Meat Disco“ frischen Wind in das Berliner Nachtleben und hat sich seither als feste Größe in der queeren Klubszene etabliert – immer wieder mit Pausen und Ortswechseln. Mit ihrem unverkennbaren Mix aus Disco, High-Energy und 1980er-House sorgt sie regelmäßig für durchgetanzte Nächte und ausgelassene Stimmung – und das nicht nur bei eingefleischten Disco-Fans. Ursprünglich wurde „Horse Meat Disco“ in der Silvesternacht 2003 / 2004 in London ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die queere Klubkultur zu zelebrieren und dabei die Musik der 1970er- und 1980er-Jahre – insbesondere klassischen Disco-Sound und frühe elektronische Klubmusik – wieder ins Rampenlicht zu rücken. Was als leidenschaftliches Herzensprojekt begann, entwickelte sich schnell zu einem internationalen Phänomen mit regelmäßigen Gastspielen in Metropolen wie New York, Paris und eben auch Berlin.

7.9., „Horse Meat Disco Berlin“, Prince Charles, Prinzenstraße 85 F, U Moritzplatz, 12 – 3 Uhr, www.horsemeatdiscoberlin.com

