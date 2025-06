„HustlaBall“ – Verrate deine Lieblingsdarsteller

×

Expand Foto: M. Rädel KitKatClub, Revolver Auch Maria Psycho (links im Bild) trafen wir schon im „Kitty“.

🏳️‍🌈 Für deine Reiseplanung ... Vorhang auf für den „HustlaBall 2025“ – ein Wochenende im Oktober voller schwuler Verführung und queerer Ekstase! Und du kannst jetzt – etwas – mitbestimmen, wer auftritt!

Freut euch auf ein spektakuläres Wochenende im Oktober, das ganz im Zeichen der Sinnlichkeit steht. Und das Motto für 2025 ist auch schon da: Burlesque. Die Veranstalter*innen bringen dieses Jahr die verführerische Welt des Burlesque auf einzigartige Weise erneut ins Berliner Rampenlicht – aber anders als auf anderen Bühnen.

Expand Foto: M. Rädel

„HustlaBall Berlin“ werden wie nie zuvor. Prickelnde Shows, atemberaubende Live-Sex-Performances und kunstvoll inszenierte Burlesque-Nummern sollen zu einem Fest der Lust verschmelzen. Die heißesten Pornostars der Szene bringen die Bühne zum Beben und lassen keine Fantasie unberührt. Und das an alter und vielgeliebter Stelle, im legendären KitKatClub Berlin (U Heinrich-Heine-Straße), wo immerzu Hedonismus auf Techno-House trifft, erwartet euch eine Nacht voller skandalöser Momente, elektrisierender Energie und hemmungsloser Leidenschaft. Du willst mehr? Das geht! Schon am 16. Oktober gibt es ab 16 Uhr (!) eine „Welcome Reception“ in der Galerie Newman (Kalckreuthstraße 14) und am 18. Oktober dann die Party danach im Kreuzwerk (Lobeckstraße 30 – 35, U Moritzplatz), los geht es dort um 22 Uhr.

Ganz neu ist, dass die Fans mitbestimmen können, wer auftritt. Und zwar so, wie auf der Homepage der Veranstaltung verraten wird: „Achtung, Darsteller und Fans! Es ist Showtime beim HustlaBall Berlin und zum ersten Mal in der Geschichte geben wir EUCH die Chance, Ihre Lieblingsdarsteller der Erwachsenenunterhaltung ins Rampenlicht zu rücken. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, eure Lieblings-Pornostars oder heißesten Künstler zu taggen und zu verlinken, die ihr auf unserer Hauptbühne sehen wollt! Teilt die Links auf unserem X-Profil oder in den Kommentaren mit, um für euren Wunschstar zu stimmen! Lasst eure Idole wissen, sie sind gefragt! Das Motto für das HustlaBall Berlin Weekend 2025 steht fest und wir erwecken die spektakuläre Magie des Burlesque zum Leben. Eure Stimme wird gehört! Lasst uns gemeinsam ein unvergessliches Wochenende gestalten! Auf die Plätze, fertig, taggen!“ www.hustlaball.de

Expand Foto: M. Rädel Vadim Romanov

Seit 2003 gehört er fest zur Berliner Klubwelt und Partyszene – und ist auch bundesweit ein Begriff: der „HustlaBall“. Was einst 1998 in New York als Underground-Event für Sexarbeiter auf rentboy.com begann, entwickelte sich schnell zu einer elektrisierenden Tanzparty für schwule Männer – roh, sexuell aufgeladen und voll pulsierender Beats.

In Berlin wurde daraus mehr als nur eine Partynacht: Das „HustlaBall Circuit Party Weekend“ bringt seit Jahren ein ganzes Wochenende voller Lust, Beats und testosterongeladener Energie. Mit Preisverleihung, Showprogramm und international bekannten Pornostars wurde der HustlaBall zum hedonistischen Highlight. Stars wie Johan Volny, Hans Berlin und Vadim Romanov (Bild rechts) standen hier schon auf der Bühne.

