„Ich mag’s SchwuZig!“ ✯ Septemberparty

Von Elektro-Underground bis Pop, von kultigem House bis zu zukunftsweisenden Sounds, von Reggae zu Hip-Hop, dieser Abend steht für die gesamte Bandbreite, die das SchwuZ in Neukölln ausmacht.

✯ Zum ersten – und möglicherweise einzigen – Mal vereint sich das gesamte SchwuZ-Universum unter einem Dach. Reggae, Pop, House, Disco – alles wird gespielt, ALLE sind willkommen. Ein Septemberabend, an dem die verschiedenen Formate des Hauses miteinander verschmelzen und neue Facetten sichtbar werden.

12.9., „Ich mag’s SchwuZig – This Is Our House!“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr

Hintergrundwissen: Seit 1977 prägt der Klub das Nachtleben der Hauptstadt – mit wechselnden Locations, aber konstanter Strahlkraft. Was einst als „SchwulenZentrum“ begann, nahm mit Unterstützung von Rosa von Praunheim Fahrt auf: Er stellte dem Projekt erste Räume zur Verfügung und legte damit den Grundstein für eine Institution. Hervorgegangen aus der Homosexuellen Aktion Westberlin (HAW), erlebte das SchwuZ seine erfolgreichste Phase rund um die Jahrtausendwende am Mehringdamm. 2013 folgte der vielbeachtete Umzug nach Neukölln – ein neues Kapitel begann. 2025 dann ein herber Rückschlag: Der Klub musste Insolvenz anmelden – ein Tiefpunkt in einer langen Geschichte, die wie kaum eine andere für queeren Widerstand, Sichtbarkeit und kulturelle Relevanz in Berlin steht. Am 12.9. können wir gemeinsam das SchwuZ unterstützen!

