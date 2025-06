Mitten im Juni wird es POP

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ, Popkicker

Expand Foto: M. Rädel Dragqueen Jurassica Parka im SchwuZ 2014 wurde Jurassica „Miss CSD“, im selben Jahr startete ihre Show „Paillette geht immer“ im BKA Theater. Es folgten Auftritte in der ARD, im ZDF und bei RTL2.

Die „Popkicker“ von Dragqueen Jurassica Parka ist für alle da – bunt, laut, offen und liebevoll. Egal, ob du tanzen, feiern oder einfach du selbst sein willst – hier im SchwuZ bist du richtig.

🌈 Der Höhepunkt der von Pop und Dance beschallten Nacht ist sicherlich die um 2 Uhr morgens startende Drag-Show. Wen das jedoch herzlich kalt lässt, der / die findet in den anderen Klubräumen das Partyglück. Groß genug ist das SchwuZ ja, um allen Geschmäckern gerecht zu werden. Die Shownummern sind aber wirklich amüsant!

14.6., „Popkicker“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr

Aufgepasst! Das SchwuZ braucht unsere Unterstützung: „Am 12. Juli lädt das SchwuZ zu einer Benefizveranstaltung in den eigenen Räumen ein – ein Abend voller queerer Kultur, Solidarität und Community-Spirit. Mit dem Erlös unterstützen wir die Neuausrichtung des SchwuZ und die Zukunft queerer Kultur in Berlin. Weitere Informationen sowie der Ticketverkauf folgen in Kürze auf unserer Website. Bis dahin freuen wir uns über jegliche Unterstützung für unsere Spendenaktion. Über die Spendenplattform betterplace.org sammeln wir für Infrastrukturinvestitionen. Jede Spende zählt, die Spenden erhalten eine Spendenquittung.“

