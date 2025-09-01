× Erweitern Bild: Martin Miotk Jutta Hartmann

Expand Foto: Sven Ihlenfeld BKA-Theater Bob Schneider (Jutta) war von Anfang an dabei bei der Teufelsberg Filmproduktion und schreibt zudem Bücher – als Neuköllner Kneipenwirtin Jutta Hartmann.

Der Herbst wird lustig, denn Dragqueen Jutta Hartmann präsentiert ihre neue Show, die um die Premiere ihres neuen Magazins „Jutta's Futschi Freizeit“ gestrickt ist. Ja, Jutta macht jetzt in Journaille!

„Live auf der Bühne gibt’s die irrsten, dreistesten und beklopptesten Geschichten aus der ersten Ausgabe, präsentiert von Promis, Wahrsagerinnen, halbgaren Wissenschaftlern und natürlich Jutta selbst“, wird zuvor von ihrem Management verraten. Wir sind gespannt.

1.10., „Bob Schneider präsentiert: Jutta's Futschi Freizeit“, BKA – Berliner Kabarett Anstalt, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, 20 Uhr

