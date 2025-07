High Energy mit Modeopfer und Jordan Snapper

× Erweitern Fotos: M. Rädel SchwuZ, DJ Modeopfer, Rosetta Bleach Camelia (links) und Rosetta sind am Start!

Expand MIKA Die Hits von MIKA werden hier auch nicht vergessen.

Klingt doch ganz nach klassischem SchwuZ, oder? Und das meinen wir ganz wohlwollend! Immerhin geht es um die „bump! Back in Time“, um DIE Retro-Party am kommenden Wochenende in Berlin.

🔥 Mach dich bereit für eine Nacht voller Hits! Seit über zwei Jahrzehnten ist die „bump!“ die unangefochtene Lieblings-Retro-Party im Neuköllner SchwuZ – und jeden ersten Samstag im Monat bringt sie deine Glückshormone auf Touren. Hier gibt es ausschließlich Musik aus vergangenen Jahrzehnten: Von den funky 1970ern über die neonbunten 1980er, durch die wilden 1990er (SNAP!, Take That, Culture Beat ...) bis hin zu den Stars der frühen 2000er – alles, was du damals schon gefeiert hast (oder gerade erst für dich entdeckst), beschallt am Samstag wieder die Neuköllner Dancefloors.

× Erweitern Foto: M. Rädel „Mein absoluter Favorit ist ,Gimme More' von Britney, das ganze Album ,Blackout' ist berauschend guter Pop!“ DJ Jordan Snapper steht auf die Spears.

Und auch die Ikonen der Musikgeschichte lassen sich blicken – nicht als digitale Avatare, sondern live! Also fast …Denn die quirligen SchwuZ-Dragqueens bringen einige der größten Musiklegenden samt legendärer Outfits, Posen und Gassenhauer zurück ins Rampenlicht.

5.7., „bump! Back in Time“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, Einlass ab 20 Uhr („Schlagerhimmel“), um 23 Uhr dann startet die Party

