„Klub Katarsis x EDGE“ – Techno im SchwuZ

SchwuZ Die prächtige Bar im größten SchwuZ-Raum, Kathedrale genannt

Hier kannst du bei einer aktuellen SchwuZ-Umfrage mitmachen: tally.so/r/mYXjjJ

Das SchwuZ in Neukölln stellt sich neu auf, verändert vieles und lässt Neues zu. Zum Beispiel gibt es hier jetzt eine richtig avantgardistisch-progressive Rave-Sause. Schon diesen Freitag 22 Uhr öffnen sich die Türen zum klubbigen Spektakel.

„Lass los, was dich zurückhält, spür jede Emotion und finde raus, was wirklich in dir steckt. Tauche ein in die wildeste Version deiner selbst – ohne Labels, ohne Filter, ohne Grenzen“, heißt es dazu sinngemäß in der Partybeschreibung auf der Homepage des 1977 gegründeten queeren Klubs. „Ob Klub Kid, Raver, Dragqueen, Hedonist*innen, Dark Soul oder queere Kreatur der Nacht – hier ist Raum für alles, was du bist.“ Auflegen wird unter anderem 𝐌𝐄𝐑𝐕𝐇, wie das klingt, verrät dir das Video hier bei uns. Wir wünschen viel Spaß!

18.7., „Klub Katarsis x EDGE“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, 22 Uhr Einlass, 23 Uhr Partybeginn

