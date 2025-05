Mit der „Klubnacht“ in den Juni starten

× Erweitern Foto: M. Rädel Brandenburg im Sommer Sommernächte laden ein, die Klubs zu entdecken.

Expand Fotos: M. Rädel Das Berghain, ein ehemaliges DDR-Fernheizwerk aus den 1950ern, ist seit 2004 ein Techno-Klub. Hervorgegangen ist es aus dem Klub Ostgut (1998 – 2003).

Eine Minute bevor der Wonnemonat Mai endet und der Pride Month, der Juni, startet, öffnen sich am 31.5. die Türen des Berghain, um alle, die es rein schaffen, zur Party zu laden.

Angekündigt werden unter anderem Künstler*innen wie Anika Kunst, DJ Surgeles aka Kole Leijenn, Stefan Goldmann (im Berghain) sowie André Galluzzi, Heidi Lawden und Cinthie (in der Panorama Bar). In der Säule wird Egyptian Lover (live!) für beste Musik sorgen.

DJ Surgeles ist seit 1998 an den Decks und bekannt für Techno – mit Einflüssen aus Detroit. Schon früh entdeckte der Niederländer über die Plattensammlung seiner Eltern und durch seine Schwester seine Leidenschaft für elektronische Musik – mit acht hörte er erstmals House, kurz darauf bekam er seinen ersten Plattenspieler ... So die Legende. In der kommenden „Klubnacht“ ist er jetzt erstmals im Berghain dabei. Eine Premiere also.

31.5., „Klubnacht“, Berghain, Am Wriezener Bahnhof, S Ostbahnhof, 23:59 Uhr

