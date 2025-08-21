Lars Deike: Zwei Vernissagen & Folsom-Stand

× Erweitern Foto: Selfie Lars Deike auf seinem Hausboot, seinem schwimmenden Atelier.

Der ursprünglich vom schönen Bodensee stammende und mittlerweile in Berlin lebende Künstler Lars Deike hat sich erneut mit einer Gruppe kreativer, inspirierter Köpfe künstlerisch ausgetauscht – und startet mit neuen Ausstellungen durch.

Und zwar erneut bei TITANEN Piercing & Tattoo Berlin in der Motzstraße 12, dort ist am 23.8. die Vernissage, am 29.8. gibt es dann noch eine Vernissage, diesmal in der Tierarztpraxis Dr. Klaus Lendner in der Fuggerstraße 22. Damit bringt der Künstler zusammen mit unter anderem Ron Kibble nicht nur frischen Wind in den Spätsommer, sondern stimmt uns auch auf das legendäre schwule Fetischfestival Folsom ein, das die Stadt in diesen Tagen in ganz besonderem Glanz erstrahlen lässt. Und auch da ist Lars vertreten, mit einem bunten Stand beim Straßenfest.

Stichwort Folsom: Schon seit 2004 trifft sich Europas Leder- und Fetisch-Community jedes Jahr in Berlin zum legendären Folsom. Inspiriert vom Original in San Francisco – das dort über 20 Jahre lief und im Schnitt 300.000 Menschen anzog – war es damals höchste Zeit, das Event auch nach Deutschland zu holen. Folsom Europe ist bis heute das einzige Straßenfest dieser Art in Europa und bringt die ganze Bandbreite der Szene zusammen: Leder, Sneaker, Gummi, Latex und mehr. Mit dabei sind Klubs, Bars, Kollektive und Vereine – und natürlich jede Menge Beats: Live-DJs sorgen mit Techno, House & Co. für richtig Druck, ob auf der Straße oder im Klub. Ein Festival, das Vielfalt feiert und Grenzen sprengt.

