Kurzurlaub mit Langzeitwirkung in der SaarowTherme

× Erweitern Foto: © Durch die Stadt GmbH Bad Saarow Therme

Weniger als eine Autostunde von Berlin entfernt, ist in Bad Saarow eine echte Oase des Wohlfühlens zu finden: die SaarowTherme. Idyllisch am Ufer des Scharmützelsees gelegen, kann #mensch hier einfach mal abtauchen und sich ganz vom Alltag lösen.

Die Thermalsolebecken im Innen- und Außenbereich erfüllen alle Wünsche, die sich entspannungssuchende Gäste vorstellen können. Whirlpools, Massagedüsen und Strömungskanal, laden zu einem vitalisierenden Wohlfühlerlebnis in die Natursole ein. Die weitläufige Liegewiese mit Blick auf Natur und See bietet viel Platz zum Verweilen. Nur wenige Schritte entfernt lockt das türkis blaue Wasser des Outdoorbeckens. Ob Massagen oder Beautybehandlungen – Wellness tut uns auch in den warmen Sommermonaten gut und ist wertvoll für unseren Körper. Buche Wellnessbehandlungen bequem online und genieße entspannt eine Auszeit in der SaarowTherme unter www.SaarowTherme.de

SaarowTherme, Bad Saarow Kur GmbH, Am Kurpark 1, 15526 Bad Saarow, Tel. 033631 8680, [email protected], www.SaarowTherme.de