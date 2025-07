Lars Deike und seine Freunde

× Erweitern Bild: Lars Deike

Kunst im Berliner Pride Month: „Lars Deike and Friends“ sind auch in diesem Jahr wieder mit einer farbenfrohen Ausstellung zum CSD sowie zum Lesbisch-schwulen Stadtfest vertreten. Die Vernissage bei Titanen Piercingatelier Berlin ist schon am Samstag, den 12. Juli, um 19 Uhr.

Weiter geht es dann zum bereits erwähnten Straßenfest mit einem Stand und der Ausstellung – direkt vor dem TITANEN (Motzstraße 12, U-Bahnhof Nollendorfplatz) – am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juli, jeweils von 12 bis 20 Uhr, die queere Werkschau läuft dann bis Ende Juli, täglich Dienstag bis Freitag 12 bis 19 Uhr und samstags bis 17 Uhr.

Expand Foto: M. Rädel Lars Deike, Merkel, Putin und Pup Play Lars Deike vor Kunst von Alejandro Lozano (links) und eigener (rechts).

Lars Deike wurde am 23. Oktober 1963 in Konstanz am Bodensee geboren und lebt heute in Berlin. Der Künstler beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Themen aus der queeren Subkultur, insbesondere mit Aspekten männlicher Erotik. Seine fotografischen Arbeiten sind geprägt von der Darstellung von Akt- und Fetischmotiven und fokussieren dabei vor allem auf die schwule Lebenswelt. 2008 erweiterte Deike sein künstlerisches Schaffen um die Malerei. Auch in seinen Gemälden bleibt er seiner thematischen Ausrichtung treu und setzt sich mit der Darstellung mann-männlicher Erotik auseinander. Seine Werke zeichnen sich durch eine direkte Bildsprache aus, die intime Momente festhält und dabei sowohl ästhetische als auch gesellschaftliche Aspekte queerer Identität thematisiert. Lars Deikes Arbeiten bewegen sich an der Schnittstelle von Kunst und subkulturellem Ausdruck und leisten zugleich einen Beitrag zur Sichtbarkeit und künstlerischen Auseinandersetzung mit queeren Lebensrealitäten. www.deike.de

