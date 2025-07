Queeres Stadtfest beglückt Berlin

× Erweitern Foto: M. Rädel Queerwiesn Dora und Ilse, zwei Schwestern der Perpetuellen Indulgenz

Unter dem Motto „Gleiche Rechte für Ungleiche – weltweit!“ findet zum 31. Mal Europas größtes lesbisch-schwules Stadtfest in Berlin-Schöneberg rund um den Nollendorfplatz statt. Der Regenbogenfonds e.V. organisiert das Event, das jährlich über 350.000 Besucher aus aller Welt anzieht.

🌈 Auf 20.000 m² präsentieren sich am 19. und 20. Juli jeweils ab 11 Uhr die Themenwelten: Filmwelt (queeres Kino), Politikwelt (queere Stimmen in der Demokratie), Gesundheits- & Wellnesswelt (die Positiven), Sportwelt (Vielfalt in Bewegung) und die Fetischwelt (Vielfalt der Sinne). Dazu kommen zahlreiche Initiativen, Vereine und Organisationen der LGBTIQ*-Community. Sechs Bühnen bieten ein vielfältiges Musikprogramm von populären Radiosendern (live!) und Berliner Künstler*innen, der FLINTA*Bühne sowie der BOXER Bühne für alle Fetisch-Interessierten ...

Ein besonderes Highlight ist die Politik-Talkshow „Das wilde Sofa“ mit Gerhard Hoffmann am Samstag von 16:30 bis 18 Uhr. Danach folgt bis spät in den Abend ein buntes Programm mit Musik von Rock bis Pop. Die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz (Bild ganz oben) sind immer gerne hier! www.stadtfest.berlin

