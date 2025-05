Für queere Menschen sehr gefährlich: Russland

Weltweit gibt es vielfältigen Protest gegen Putins Russland, hier etwa in Berlin. Mehr zum Thema Putin findest du hier .

Kunst, die aufrüttelt. Sieben Boxen, die zeigen, wie #mensch sich im homophoben Russland als gleichgeschlechtlich Liebende*r fühlt: eingesperrt.

Die Ausstellung „Boxed“ im Kunstquartier Bethanien zeigt die brutale Realität von queeren Personen im heutigen Russland. In sieben schwarzen Boxen – Symbole für Enge, Sprachlosigkeit und Unsichtbarkeit – werden Themen wie Zensur, Inhaftierung, Folter, Transfeindlichkeit und die Einstufung von Queerness als Extremismus künstlerisch und dokumentarisch aufgearbeitet. Kuratiert von Anna Narinskaya in Kooperation mit der Menschenrechtsorganisation EQUAL PostOst, versteht sich „Boxed“ als eindringlicher Appell gegen staatliche und gesellschaftliche Repression. Begleitend zur Ausstellung findet die erste öffentliche Deutschland-Premiere des Oscar-nominierten Films „Queendom“ statt.

„Unsere Ausstellung heißt BOXED – genauso fühlen sich LGBTIQ-Personen heute in Russland: eingeschlossen in einem kleinen, luftleeren Raum. Eine Box, noch enger und bedrückender als der berühmte ‚Schrank‘ – Symbol dafür, dass es in einer traditionalistischen, von Gewalt durchdrungenen Gesellschaft unmöglich ist, man selbst zu sein“ Anna Narinskaya, Kuratorin, Journalistin, Literaturkritikerin