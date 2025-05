Lonefront und Hypnotic Black Magic – Berghain dreht auf

× Erweitern Foto: M. Rädel Berghain, Klub, Berlin, Techno

Iconic! Ein Donnerstagabend voller cooler Sounds und transzendenter Klubmomente! Am 15. Mai wird die „Säule“ im Berghain (Am Wriezener Bahnhof, S Ostbahnhof) zur Bühne für Lonefront aus Minneapolis. Dich erwartet aber noch mehr.

Dessen Set knüpft an die Veröffentlichung seines Tracks „The land where the waters reflect the clouds“ an – einer fast 15 Minuten langen Komposition zwischen düsteren Vibes, Trance, Chill-out und sanfter Atmosphäre, die im März erschienen ist und international gefeiert wurde.

Und feiern kannst du hier wahrlich! Denn am 15. Mai ist auch der japanische DJ Yusuke Harada aka YSK mit am Start. In seiner Heimatstadt Kitakyushu (eine Metropole an der Nordspitze der japanischen Insel Kyūshū) hat er nicht nur mit hypnotischem Techno für Aufsehen gesorgt, sondern auch eine wichtige Plattform für internationalen Musik-Exchange aufgebaut.

Mit dabei am Donnerstag sind außerdem die Berliner Hypnotic Black Magic – das Duo hinter dem Label und der Partyreihe Art Bei Ton – sowie Jai Juu. Los geht die Berghain-Nacht schon um 22 Uhr. Nur fair, denn viele müssen ja am Freitag wieder brav arbeiten ...

