Los ging alles in der Kaiserzeit

Ein alternatives und auch queeres (Kultur-)Projekt, das seit Jahrzehnten am Start ist – und in dieser Zeit hat es nicht nur unzählige kreative Ideen zum Leben erweckt, sondern war oft überhaupt erst der Grund, warum sie entstehen konnten.

Erbaut 1881, ab 1911 dann eine kleine Schokoladenfabrik. 1990 begann hier dann das Projekt Schokoladen e.V. seine Kulturarbeit. Und das Beste: Es geht hier in der Ackerstraße 169 nicht ums große Geld. Genau diese unabhängige, nicht-kommerzielle Struktur hat dafür gesorgt, dass hier Kunst einfach passieren darf – frei, mutig und ohne Kompromisse. Was nach der Wende als kleine Plattform für lokale Kreative angefangen hat, ist heute eine echte Berliner Legende. Eine Ideenschmiede, wie #mensch sie nur ganz selten findet – offen, wild, politisch, laut, leise, experimentell. Und dabei immer ein bisschen unberechenbar, genau wie die Stadt selbst (sein will …).

Mittlerweile kennt man den Schokoladen nicht nur in Berlin, sondern weit über die Grenzen der Stadt – und sogar des Landes – hinaus. Es ist fester Bestandteil dieser viel zitierten Berliner Szene, über die so viele reden, aber nur wenige wirklich verstehen. Hier geht’s nicht um Glamour oder Klickzahlen, sondern um echte Inhalte, Haltung und Herzblut. Ob Musik, Performance, bildende Kunst oder wilde Crossover-Projekte – hier wurde und wird immer wieder Neues ausprobiert, gedacht, verworfen, neu gedacht. Für viele war das Projekt das Sprungbrett in die kreative Welt – und für andere ein Ort, an dem sie einfach sein konnten, wie sie sind. Und das macht den Schokoladen dann auch so besonders. www.schokoladen-mitte.de