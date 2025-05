„Magic Power“ im Berghain

× Erweitern Fotos: M. Rädel

Expand Foto: M. Rädel Das Berghain ist seit 2004 ein international bekannter und populärer – recht queerer – Techno-Klub. Ein ehemaliges DDR-Fernheizwerk aus den 1950ern, das zum Klub umgestaltet wurde, hier finden aber auch Ausstellungen statt, etwa das „Tom of Finland Art & Culture Festival“ (wir berichteten).

Dieser Donnerstag wird wild! Für die nächste Ausgabe der „Magic Power“-Nacht in der Säule (also im Berghain) erwartet euch ein besonderes musikalisches Erlebnis, das die Grenzen zwischen Genres auf kunstvolle Weise verschwimmen lässt.

Pierre et Gilles

Im Mittelpunkt steht ein Live-Set von O-Wells, auch bekannt unter dem Alias Frankfurt Bass. Der versierte Produzent und Performer ist tief verwurzelt in der elektronischen Musiklandschaft und bekannt für seine genreübergreifende Herangehensweise. Mit einer einzigartigen Mischung aus Ambient-Klängen, treibenden Breakbeats, deepen House-Vibes und schnellem, von Detroit-Techno beeinflusstem Sound schafft er hypnotische Klanglandschaften, die sowohl den Körper als auch den Geist bewegen. Seit 2012 veröffentlicht O-Wells seine facettenreichen Produktionen auf renommierten Labels wie Live at Robert Johnson, Die Orakel und a.r.t.less, die seine künstlerische Vielseitigkeit eindrucksvoll dokumentieren.

Ergänzt wird das Line-up für den 22. Mai durch Body of Water, das neue musikalische Projekt von Coco Cobra – einem Mitglied des soft spot DJ-Kollektivs, das sich mit seiner Arbeit für eine queer-feministische Klubkultur in Hannover und darüber hinaus stark macht. Body of Water steht für einen emotional dichten Sound, der sich durch seine Tiefe und eine spürbare Sensibilität auszeichnet – ein audiovisuelles Erlebnis, das sich bewusst jenseits normativer Klubkonventionen bewegt. Darüber hinaus bereichern 41issa, Adlas und Tils den Abend mit ihren eigenständigen, energiegeladenen Sets, die das musikalische Spektrum der Nacht nochmals erweitern. Ob treibender Techno, experimentelle Klangtexturen oder euphorische Dancefloor-Momente – die „Magic Power“-Nacht verspricht ein intensives und inklusives Kluberlebnis, das Raum für Vielfalt, künstlerischen Ausdruck und kollektive Ekstase schafft.

22.5., „Magic Power“, Berghain, Säule, Am Wriezener Bahnhof, S Ostbahnhof, 22 Uhr

