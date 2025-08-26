Mehr als eine Party – ein Lebensgefühl

× Erweitern Foto: M. Rädel Artur ist immer gerne da.

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Richie Rich und Gastgeberin Chantal.

„Chantals House of Shame“ ist mehr als eine Party – es ist ein Lebensgefühl. Ein Ort, an dem jede*r willkommen ist, der / die bereit ist, sich fallen zu lassen, zu feiern, zu tanzen – und die Nacht zum Leuchten zu bringen.

★ Was diese queere Party besonders macht: Sie ist nicht nur Bühne für schrille Ikonen, sondern auch ein Sprungbrett für Newcomer*innen, die hier ihren ersten großen Auftritt feiern – oder ein Comeback-Ort für fast vergessene, aber legendäre Performer*innen, die das Rampenlicht noch lange nicht verlassen haben. Ob House, Elektro oder Dance – musikalisch bleibt kein Tanzbein unberührt. Gleichzeitig steht das „House of Shame“ für eine unverwechselbare Mischung aus queerer Performancekunst, schrägem Glamour und echtem Berliner Wahnsinn. Hier treffen internationale Jetset-Crowds auf lokale Szenegrößen (heute: Harpy Fatale und DJ Jordan Snapper), Underground-Vibes auf große Emotionen. Hier kannst du aber auch ganz einfach bei bester Musik im Garten den August ausklingen lassen.

× Erweitern Foto: M. Rädel Pullermann Stammgast, DJ und Veranstalter Pullermann.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Besuch uns auf Instagram: