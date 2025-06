Zeitreise am Wochenende – „bump!“

× Erweitern Army of Lovers 2017 Alexander Bard, Dominika Peczynski und Jean-Pierre Barda sind die Army of Lovers.

Expand Amanda Lear, Pierre et Gilles Dieses berühmte LP-Cover von Amanda Lear stammt von Pierre et Gilles: „Diamonds for Breakfast“, 1980.

Seit über zwanzig Jahren schon sorgt die Party „bump! Back in Time“ für wohliges Erinnern beim Tanzen oder Mitwippen. Denn das SchwuZ-Team konzentriert sich hierbei auf all die Hits der vergangenen Jahrzehnte.

Und das macht richtig Spaß! Ganz neue Musik bekommst du ja überall auf Social Media ungefragt oder ganz bewusst als Stream – eine tolle Sache. Hier bekommst du aber die Kompositionen und Künstler*innen, an denen bereits Erinnerungen und Emotionen hängen. Je nach Klubraum oder DJ können das queere Größen wie Army of Lovers (großes Bild oben), Eartha Kitt (siehe Video unter diesem Feature), Amanda Lear oder auch die No Angels sein. Mehr Pop und Disco ist in Neukölln kaum möglich! Und eine Show mit enthusiastischen Dragqueens wird es auch noch geben ...

7.6., „bump! Back in Time“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, Einlass ab 22 Uhr, 23 Uhr Start der Party