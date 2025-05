Nachgefragt bei Mitch Bo – „Vergiss AIDS nicht“

Im Rahmen der diesjährigen Kampagne „Vergiss Aids nicht“ des Selbsthilfe-Express e.V. findet am 23. Mai 2025 eine besondere Preisverleihung statt. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Hotel Bristol Berlin und wird am Abend ab 20 Uhr in der Kulturbrauerei fortgesetzt.