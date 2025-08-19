× Erweitern Foto: M. Rädel Elli war vor 5 Jahren die „Miss Irrenhouse“ – mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Influencerin.

Expand Foto: M. Rädel Sind gerne hier: Gitti (links außen) und Kumpel, Kelly (Bildmitte) und Silvio .

Die queere Berliner Party-Community trifft sich seit Ende der 1990er-Jahre traditionell bei „Chantals House of Shame“. Am kommenden Donnerstag gibt es hier Ellie (Bild oben) zu bewundern!

Die legendäre queere House- und Dance-Party mit einem Showblock um 2 Uhr morgens (!) hat im Laufe der Jahre mehrfach den Veranstaltungsort gewechselt und ist seit einigen Jahren erfolgreich im Lokschuppen auf dem RAW-Gelände beheimatet, hier begrüßt dich der Künstler Tobias Ecke (großes Bild ganz oben) an der Türe. Und hier treffen junge Klubgänger*innen auf erfahrene Nachtschwärmer*innen – und alle feiern gemeinsam und ausgelassen. Wer nicht tanzen will: Es gibt auch einen Klubgarten mit extra viel Bambus und Frischluft.

× Erweitern Foto: M. Rädel Musik kommt unter anderem von DJ Paderkid.

Jeden Donnerstag: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

