Nathan H. Lents' Lesung bei Dussmann

Nathan H. Lents ist Biologe an einem College in New York und schreibt auch für bekannte Medien wie The Guardian. „Diversität“ ist sein erstes Buch auf Deutsch – ein kluges, spannendes und ermutigendes Plädoyer dafür, unsere Vorstellung von „natürlich“ neu zu denken.

In seinem Buch „Diversität“ zeigt der Biologie-Professor Nathan H. Lents, dass die Natur viel bunter ist, als viele denken. Er räumt mit dem weitverbreiteten Irrglauben auf, nur Heterosexualität und zwei klare Geschlechter seien „normal“ oder von der Evolution so gewollt. Stattdessen nimmt er uns mit auf eine spannende Reise durch die Tier- und Menschenwelt – und beweist: Sexualität und Geschlecht waren schon immer vielfältig und wandelbar. Ob schwule Schwanenpaare, bisexuelle Bonobos oder Clownfische, die ihr Geschlecht wechseln – solche Beispiele sind in der Natur keine Seltenheit, sondern völlig normal. Lents stellt wissenschaftliche Fakten alten gesellschaftlichen Vorstellungen gegenüber und zeigt: Was oft als Ausnahme gilt, ist in Wirklichkeit ziemlich häufig. Am 18. September kannst du in seine Gedankenwelt eintauchen, ab 19 Uhr bei Dussmann in Berlin (Friedrichstraße 90).

