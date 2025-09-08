„Noch da!“ – Irmgard Knef

× Erweitern Foto: Barbara Braun / BAR JEDER VERNUNFT Irmgard Knef

Foto: R. Recker

In diesem Jahr hätte Hildegard Knef ihren 100. Geburtstag gefeiert! Ihre „Zwillingsschwester“ Irmgard Knef – alias Ulrich Michael Heissig – lässt es sich nicht nehmen, dieses stolze Jubiläum auf der Bühne zu begehen. Als dienstälteste Chanson-Kabarettistin Deutschlands steht die unverwüstliche, swingende Entertainerin nach wie vor im Rampenlicht. Pünktlich zu ihrem nahenden dreistelligen Ehrentag hat sie ein brandneues Programm auf die Beine gestellt.

15. September, 20. Oktober, 17. November, Irmgard Knef: „Noch da!“, www.bar-jeder-vernunft.de

