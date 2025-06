Oops!... Tim Does It Again

×

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse „Meine ersten Schritte in Drag waren eher Karikaturen von Schönheitsoperierten“, verrät Tim. Doch immer fühle er sich in seinem Outfit „pudelwohl“.

Expand „Tim Lienhards Film (...) ist ein humorvolles schwules Filmhighlight. Er zeigt stolze und selbstbewusste Schwule und ihr Sexleben. Mittendrin Tim Lienhard selbst als kuriose Dragqueen, die man nur lieben kann.“ – so wird Rosa von Praunheim von Tim zitiert.

Diese Woche ist „Wenn nichts mehr geht, dann Gran Canaria“ erneut in Berlin zu sehen. Ein Film wie eine Faust. Eine Faust, die erzwungene Spießigkeit zerschlägt. Tim Lienhards neuer Film ist so wichtig, wie (selbst-)ironisch.

Etwa, wenn er sich mit seinem prominenten Nachbarn vergleicht, einem Politiker. Während der eine der Ukraine hilft, beschäftigt sich Tim mit seinen Selfies. Das betont der Filmemacher selbstironisch. Beides ist wichtig für die Gesellschaft, wenn auch vollkommen anders. Das eine schafft Sicherheit, das andere verändert die Gesellschaft von innen heraus nach und nach. Etwa, wenn Tim Lienhard mit Robert Royal über das Altern spricht und fragt, ob ältere Menschen wirklich unsichtbar sind in der LGBTIQ*-Community. Die Antworten überraschen. Die Gedanken dazu auch.

„Meine ersten Schritte in Drag waren eher Karikaturen von Schönheitsoperierten“, verrät Tim. Doch immer fühle er sich in seinem Outfit „pudelwohl“. In der Dokumentation über sich selbst und seine Lebenswelten, Gran Canaria und Berlin, kommen (sehr präsent) Größen der Erotikszene vor. Aber auch Gastronomen und andere Künstler*innen. „Wenn nichts mehr geht, dann Gran Canaria“ ist ein queeres Fest fürs Auge, ein klares JA zu Toleranz, zum bunten Altern und zu lebensfroher Diversity. Ein Film mit einem mitunter sehr amüsanten Soundtrack – etwa zum Thema Salatschüsseln auf den Nippeln. So viel sei verraten: Es sind keine Salatschüsseln, es ist sein Markenzeichen ...

Am Freitag, den 13.6, um 20 Uhr, ist der Film erneut im Babylon Kino am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, zu sehen. timlienhard.de

Wir sind auch auf Instagram: