„PINK PRIDE DINNER“ am Alexanderplatz

× Erweitern PINK PRIDE DINNER

Expand PINK PRIDE DINNER

Das PINK PRIDE DINNER ist die neue Dinnershow im Rahmen der PRIDE WEEK. Die erste Ausgabe startet in Berlin am Freitag, 25.7.2025 um 19 Uhr am Alexanderplatz mit einer fantastischen Show.

Expand Unter jeder Newsletter-Anmeldung bis zum 20.6. werden 2 Tickets für den Abend verlost: www.pinkpridedinner.de

„Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit in Berlin schaffen, damit es PINK bzw. BUNT in der HAUPTSTADT bleibt. Mehr und mehr gilt es den Zusammenhalt in der Community aufrecht zu erhalten. Dafür wollen wir gemeinsam ein Zeichen setzen. Berlin wird der erste Austragungsort des PINK PRIDE DINNER“, so die Veranstalter. „Als Veranstaltungsort wurde das neue Restaurant BEAST am Alexanderplatz mit 270 Plätzen ausgewählt.“ Hier erwartet die Gäste beste Qualität im Bereich Essen und Service, gepaart mit Showacts und Moderation von u. a. Melli Magic, Katy Bähm und Mataina, Jack Woodhead wird am Piano loslegen und Oshri singen.

„Nach dem Dinner geht es weiter mit der Cocktailstunde, die anschließende Party lässt dann den spannenden Abend ausklingen. Somit kann man in der PRIDE-WEEK genüsslich dinieren, Netzwerken, sehen und gesehen werden, flirten und sich auf den großen Berliner Pride gebührend vorbereiten. Um 19 Uhr startet der Einlass. Zu 19:30/45 Uhr startet die Unterhaltungsshow mit kommenden 3 Gänge Menü* (Fleisch o. Vegan) und einem mit Welcomedrink inklusive (MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL). Nach dem Programm geht der Abend in eine Party über.“

Tickets direkt beim Veranstalter ohne Gebühren per Mail: tickets@pinkpridedinner.de oder auf www.pinkpridedinner.de