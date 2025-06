„Pleasure Haze“ in der Galerie P6 Berlin

× Erweitern Foto: Ansgar Schwarz Philip Pedersen – „Ricky with Poppies“, 2022, Oil on Canvas

Philip Pedersen – „Kevork with Dragon", 2023, Oil on canvas

In der in der Galerie P6 sind ab heute Werke des dänischen Künstlers Philip Pedersen, der für seine kreative Reise durch verschiedene Kunstformen bekannt ist, zu sehen.

Angefangen hat er in den 1990er-Jahren mit der Dokumentarfotografie der queeren Klubszene in London – eine wilde, magische und unvergessliche Zeit, die ihn tief geprägt hat. Seine Bilder von damals zeigen das bunte, freie Leben in einer Szene, die gleichzeitig ausgelassen und verletzlich war. Heute arbeitet Pedersen mit Malerei, Collagen und Zeichnungen. Besonders bekannt ist er für seine hyperrealistischen Ölgemälde, in denen er queere Charaktere in dramatischen, glitzernden und fast schon traumhaften Szenen zeigt. Immer wieder ist auch seine Katze Zuma als Atelierassistentin dabei. Die Figuren in seinen Bildern wirken lebendig, stolz, schön – und erzählen gleichzeitig von Verletzlichkeit und Identitätssuche. Pedersen hat dänische und peruanische Wurzeln. Diese Herkunft spiegelt sich in vielen Details seiner Werke wider – zum Beispiel durch Stammesornamente und glitzernde Reliquien, die an seine peruanische Familie erinnern. So mischt er persönliche Erinnerungen mit Fantasie und queerer Kultur zu einzigartigen Bildern.

„Pleasure Haze“ in der Galerie P6 (Gossowstraße 6, U Nollendorfplatz) ist eine visuelle Reise durch Themen wie Freiheit, Selbstfindung, Exzess und queeres Leben – eine Mischung aus Realität und Traumwelt. Die Ausstellung feiert bis zum 1. August Queerness, stellt Fragen nach Identität und zeigt, wie Kunst Menschen und Geschichten über Zeit und Raum hinweg verbinden kann. www.galerie-p6-berlin.de

