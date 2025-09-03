Purer Genuss!

× Erweitern Foto: Freepik / CC0

Expand Foto: www.lush.com Besonders populär wurde die von LUSH erfundene Badebombe (!). Viele Produkte sind vegan, alle werden handgefertigt.

Eine Dusche, die duftet und pflegt, Badebomben, die Spaß machen und deine Haut verwöhnen. Gerade war der meteorologische Herbstanfang, jetzt denkt #mensch wieder mehr daran, sich zu pflegen.

Wir haben das was für dich. Nämlich die brandneuen Produkte von LUSH! Denn das vor 30 Jahren gegründete Kosmetikunternehmen präsentierte uns unlängst seine Neuheiten für eine schaurig-schöne und herbstlich-würzige Herbst- und Halloween-Zeit. Zum Beispiel die Badebombe „Mad Scientist“, die lustig aussieht, im Wasser ziemlich abgeht und zudem mit der Kraft der Grapefruit belebt. Nicht weniger toll ist die Badebombe „The Alchemist“, ein „wirbelnden Zaubertrank aus mineralstoffreichem Meersalz und anregendem Kurkumapulver“, wie das Team verrät. Und zudem ist „The Alchemist“ auch in der Wanne ein Erlebnis, verwandelt er dein Badewasser doch in einen goldenen Traum ... Und ein Duschgel gibt es auch noch: den „Lord of Misrule“! Über den verraten die Pflegeexpert*innen: „Anregende schwarze Pfefferkörner vermischen sich mit erdigem Patchouli zu einem berauschenden Aroma, das durch einen Hauch von süßem Vanilleextrakt verfeinert wird. Glycerin und Weizenkeimöl spenden der Haut reichlich Feuchtigkeit.“ Einmal mehr lauter Produkte für dich oder deine Lieben, die Spaß bringen und eine kleine Auszeit vom Alltag garantieren. www.lush.com

Musik zum Wohlfühlgenuss im Badezimmer haben wir auch: