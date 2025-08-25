× Erweitern Foto: dax Ralf König, Brüssel Ein Ralf-König-Wandbild – das Straßenschild stand leider etwas ungünstig.

Expand Bild: © Story House Egmont / Ralf König

2025 wird unser König 65! Kaum zu glauben, denn Altern gehört nun wirklich nicht zu seinen Lieblingshobbys.

Seit inzwischen 45 Jahren bringt er seine schwulen Nasen und queere Lebensrealitäten als bunte Comics aufs Papier – mal bissig, mal zärtlich, immer mit viel Humor. Grund genug, wieder einmal die Bühne des BKA-Theaters am Mehringdamm 34 zu entern: Am 7. September ab 20 Uhr präsentiert Ralf König einen ebenso unterhaltsamen wie pointierten Querschnitt aus mehreren Jahrzehnten Comiczeichnerei. Im Anschluss gibt es natürlich noch eine Signierstunde – Ralf König macht Männchen! www.bka-theater.de

Der in Köln lebende Buchautor Ralf König, geboren am 8. August 1960 in Soest und ehemaliger Student der Kunstakademie Düsseldorf, zählt zu den bekanntesten Comiczeichnern Deutschlands. Mit Werken wie „Konrad und Paul“, „Der bewegte Mann“, „Vervirte Zeiten“ und „Dschinn Dschinn“ hat er sich insbesondere als bedeutende Stimme innerhalb der deutschen LGBTIQ*-Community etabliert. Seine Comics machen ihn zu einem der wichtigsten Chronisten der deutschen Schwulenbewegung. Noch mehr erfährst du hier im Video:

