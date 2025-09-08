Raven.Van.Krueger im Badehaus

Raven.Van.Krueger, Harpy Fatale, Toylette Paypr und Bella Troia
Zusammen mit Harpy Fatale, Toylette Paypr und Bella Troia wird die gefeierte Horror-Dragqueen Raven.Van.Krueger am Donnerstag im Badehaus (RAW-Gelände, Zugang Höhe Revaler Straße, Simon-Dach-Straße 99) loslegen. Wochen vor Halloween können wir uns schon im Altweibersommer gruseln!
❤ Denn am 11. September öffnen sich um 19 Uhr die Pforten zu „FREAX - DRAG HORROR SHOW“. Ein Format, das absolut anders ist als die quirlige Travestie, die Berlin sonst zu bieten hat.
Versprochen wird „Mischung aus Künstlern vereint Kabarett, Glamour, Schmutz und Horror. Eine Kombination aus S&M-beeinflusster Showkunst, dramatischem Make-up und theatralischer Inszenierung.“ Woo-hoo! Das wird schräg. Und beeindruckend ... Du hast Lust auf Gänsehaut, Musik und Nervenkitzel? Genau hier kommst du an Karten: rausgegangen.de
