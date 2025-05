Shirts, Tassen, Hoodies und nicht zu vergessen: Kissen

Expand Foto: M. Rädel Irrenhouse Ihre nächste Party steigt am kommenden Samstag, mehr dazu hier: GRIAS DI

Die Wahlberliner Dragqueen Nina Queer hat ihr umfangreiches Sortiment an ausgefallenen Produkten in ihrem Onlineshop um eine Auswahl lässiger T-Shirts für den Sommer oder das Gym erweitert.

Eigentlich ganz klassisch – und dann doch wieder nicht. Nina Queer hat eben ein manikürtes Händchen dafür, mit frechen Sprüchen und selbst gestalteten Grafiken zu überraschen. Du suchst keine Shirts? Dann wirf doch einen Blick in die Kategorien Socken, Getränke, Kissen oder Spiele und Parfüm. Es gibt kaum etwas, das diese singende Diva mit österreichischen Wurzeln nicht im Angebot hat. Schau mal hier: ninaqueer.com/shop

Mehr über ihren kommenden (Kino-)Film „Der Saft des Bösen“ mit Jürgen Vogel (!) und Tatjana Berlin erfährst du hier: The Oscar goes to.

