Sienna Spiro: Eine Stimme, die Geschichten erzählt

„You Stole the Show erforscht die Idee der Performance – nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch und die verschiedenen Arten, wie wir in unserem eigenen Leben performen", so die Sängerin.

Am 15. September ist Sienna Spiro live im Columbia Theater in Berlin zu erleben. Mit dabei: ihre brandneue Single „You Stole The Show“ – und noch einiges mehr im musikalischen Gepäck.

Denn mit ihrer eindringlichen Stimme, poetischen Texten und einer Bühnenpräsenz, die unter die Haut geht, hat sich die Künstlerin in den letzten Jahren einen festen Platz in der Indie- und Popszene erarbeitet. Sienna Spiros Live-Auftritte sind intime Erlebnisse, in denen jedes Lied zur Erzählung wird – ehrlich, nahbar und immer ein Stück größer als das Leben selbst. Fans dürfen sich auf eine besondere Nacht freuen, in der nicht nur die Musik, sondern vor allem die Geschichten dahinter im Mittelpunkt stehen. Hier kannst du „You Stole The Show“ anhören:

