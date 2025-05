Superdisco

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Gastgeberin Chantal und ihr Moritz

Expand Foto: M. Rädel Queerstreet Festival, Irrenhouse DJ Francis und DJ Divinity werden am Donnerstag auflegen – und auch Feel.Ma

Der Lokschuppen: Partys wie „GOLOSA“ und natürlich „Chantals House of Shame“ machten diesen Klub auf dem Berliner RAW-Gelände zu einem der bekanntesten queeren Hotspots der Stadt – auch für prominente Gäste wie Dr. Motte, Jade Pearl Baker oder die Diven von „RuPaul’s Drag Race“. Am 22. Mai tritt hier Dan Perry auf – natürlich bei Chantal!

Seinen Ursprung hatte der Klub jedoch nicht hier, sondern 1994 in einem alten Fabrikgebäude in einem Hinterhof der Dircksenstraße. Inmitten der Aufbruchsstimmung nach der Wende entstand ein Ort, der mit einem engagierten Team und einer treuen Crowd den Spirit der Nachwendezeit lebte. 1999 musste das erste „Suicide“ zwar schließen – doch die Geschichte ging weiter: Als „Casino-Partys“ und später als „Casino Club“ zog das Konzept nomadisch durch Berlin. 2009 schließlich wurde der Suicide Circus im Friedrichshain eröffnet – zurück zu den Wurzeln, zurück zur Musik, zurück zur familiären Atmosphäre. Seit 2018 findet hier in der Revaler Straße 99 die queere Kultparty „Chantals House of Shame“ regelmäßig statt. 2024 folgte dann ein neuer Name: Lokschuppen – doch die Energie und das Erbe des Klubs leben weiter. Und wie! Schau mal rein am Donnerstag, wenn Chantal ab 23 Uhr einlädt ...

