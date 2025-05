Moose und Moorpflanzen – Serum für die Haut

× Erweitern Foto: M. Rädel

Wir haben für dich das „Humic Serum“ von Trawenmoor getestet. So soll es gehen: Einfach nach der Gesichtsreinigung auftragen und wirken lassen. Und ja, so einfach war es – und so angenehm auch!

Die Inhaltsstoffe sind unter anderem Mooszell-Extrakt, Moorpflanzen-Trio, Birkenpilz, Sonnentau, Lindenblütenwasser, Schmetterlingsflieder, Moosbeere, Zinnkraut, Hyaluronsäure, Arnika, Beinwell, Augentrost und Mäusedorn. „Die Kombination hochwirksamer, biozertifizierter Naturstoffe reduziert oxidativen Stress, steigert das Feuchtigkeitsniveau in der Haut, unterstützt die Regeneration, wirkt chronischen Entzündungen effektiv entgegen und hält die Zellaktivität auf einem optimalen, konstanten Level. Das Ergebnis: Die Haut bleibt jung und schön auf natürliche Art und Weise“, so das Kosmetikunternehmen aus Siegsdorf in Bayern.

99,99 % des Gesamtprodukts seien natürlichen Ursprungs, hergestellt wurde es auch aus Bio-Rohstoffen und auch mit Inhaltsstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau. Wir waren – sind – sehr zufrieden mit dem „Humic Serum“ und können es nur empfehlen. Es ist extrem leicht zu verwenden, es klebt nicht, #mensch glänzt nicht eingefettet und fühlt sich frisch und gepflegt. trawenmoor.com

