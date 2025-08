× Erweitern Foto: M. Rädel Garten, Natur, Sommer

Expand Foto: Facebook.com/aboutblank.li :// about blank

Was für ein Partyname! Und was für ein schöner Start in den Hochsommermonat August.

Das Team vom ://about blank erfreut zum Auftakt des Augusts ab 22 Uhr mit mit „stabiler Musikauswahl (Techno, Trance, Punk), Karaoke, Punx-Biergarten und eisgekühltem Rahmenprogramm““, wie vorab verraten wird. „UNTERM TECHNO LIEGT DER PUNK“ am 1. August sei eine Art Benefiz zugunsten von calzone rivoluzione. Was das ist? „Das Pizza-Kollektiv aus dem Raum Dresden sorgt für Kücheninfrastruktur bei Antifa- und Kulturveranstaltungen – Mampf für den Kampf, quasi. Zum Beispiel: hungrige Queers bekochen, die auf dem sächsischen Land an CSDs teilnehmen.“ Angekündigt werden unter anderem MISS WRECKINGBALL, ATZENPUNK und OSTBAM.

1.8., „UNTERM TECHNO LIEGT DER PUNK“, ://about blank, Markgrafendamm 24c, S Ostkreuz, 22 Uhr, ://aboutblank.li

Besuch uns auf Instagram: