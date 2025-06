Vaginal Davis, CHEAP, Dylan Kerr, Bobby Beethoven & Cortisa Star

× Erweitern Bild: Studio Santiago da Silva

Expand Foto: Hector Martinez VaginalDavis Inspiriert vom politischen Kampf der Black Panthers in den USA gab Vaginal Davis sich in den 1970er-Jahren ihren Namen in Anlehnung an die feministische Bürgerrechtsaktivistin Angela Davis.

Am Donnerstag, dem 3. Juli, findet von 18 bis 22 Uhr zum zweiten Mal die Veranstaltungsreihe „Spätschicht“ im Gropius Bau statt – dieses Mal in Kooperation mit der Volksbühne.

Vaginal Davis’ künstlerisches Werk umfasst ein breites Spektrum – von Malerei, Video- und Filmkunst über Musik bis hin zu Performance. In ihrer Praxis überschreitet sie bewusst Genregrenzen und stellt binäre Geschlechterordnungen infrage, oft auf provokante und subversive Weise. Im zweiten Band der Buchreihe „Die Praxis – Was Künstlerinnen bewegt“, der am Donnerstag, den 3. Juli, im Rahmen von „Spätschicht x Volksbühne“ präsentiert wird, spricht Miss Davis gemeinsam mit langjährigen Weggefährtinnen über kollektives Musizieren in den subkulturellen Szenen von Los Angeles und Berlin – und gibt dabei so manches bislang ungehörte Detail preis. www.berlinerfestspiele.de

