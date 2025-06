🏳️‍🌈 Voll gut, wenn es VOLLGUT gibt

× Erweitern Foto: Freepik / CC0

Braucht Berlin ein queeres Zentrum? Ja. Denn die LGBTIQ*-Community steht unter Druck, wie schon lange nicht mehr. Nächste Woche gibt es einen Informations- und Kennenlernabend, am 24. Juni um 18 Uhr trifft #mensch sich dazu an der Kindl-Treppe, Isarstraße 8a, in der Nähe von KINDL und SchwuZ.

🏳️‍🌈 Auf dem ehemaligen Vollgut-Gelände im Berliner Rollbergkiez (in Neukölln (!)) soll ein neues Kultur- und Gewerbezentrum mit queerem Schwerpunkt entstehen: das VOLLGUT In der E-Mail an uns ist dazu Folgendes zu lesen: „Jetzt ist der Moment um mit dem (Um)bau des VOLLGUT ein Leuchtturmprojekt als queeres, migrantisches Kulturzentrum zu realisieren. Zum einen sehen wir in zirkulären Lösungen zur baulichen Weiternutzung eines ansonsten verfallenden Gebäudebestands eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige Herangehensweise zur Schaffung räumlicher Potenziale. Zum anderen, ist es insbesondere in Zeiten, in denen rechtspopulistische und nationalistische Bewegungen in vielen Teilen der Welt an Zulauf gewinnen, besonders wichtig, Räume zu schaffen, die für Vielfalt, Akzeptanz und Solidarität stehen und gegen jegliche rückschrittlichen Tendenzen aktiv an einer weltoffenen, gerechteren Gesellschaft arbeiten.“ Mehr zum Thema findest du hier.

Wer mitmachen will, der / die möge sich hier per E-Mail an direktkredit@vollgut.berlin anmelden. www.vollgut.berlin

