Von Herzen alles Gute, liebes Rauschgold!

Rauschgold

Expand 2025 Schon seit 2005 gibt es diese queere Berliner Bar mit Dragqueen-Shows mitten in Berlin-Kreuzberg, direkt am Mehringdamm, unweit vom Bergmann-Kiez.

Wir gratulieren dem Team DER queeren Bar am Mehringdamm, dem Rauschgold! Alles Liebe zum 20. Geburtstag! Shows von Größen wie Miss Pan Am DragAirlines oder auch einfach die liebevoll-herzliche Art der Herrin deluxe, das will #mensch nicht mehr missen!

DJ mikki_p

„Wir haben es geschafft! Genau vor 20 Jahren haben wir unsere Tore geöffnet und versucht einen Ort zu schaffen, wo sich jede*r wohlfühlen kann“, so das Team der Bar auf Social Media. „Das Rauschgold wurde ein Ort, an dem man sich wie in einer anderen Welt fühlt. Nun ist es Zeit, dies gebührend zu feiern und zwar mit dem wichtigsten für uns – EUCH! Heute gibt es wie in den Anfängen eine kleine Tresenshow und sicherlich die so eine oder andere Schnapsrunde. Kommt und feiert mit uns!“ Gefeiert werden die zwei Jahrzehnte LGBTIQ*-Sichtbarkeit, Kunst, Kultur und Kneipe am 10. Mai um 22 Uhr.

Im Rauschgold (Mehringdamm 62, U Mehringdamm) ist unter der Woche immer was los – ob der sprichwörtliche Bär steppt oder die Dragqueen das Tanzbein schwingt. Immer wieder gerne hier ist auch DJ mikki_p (kleines Bild rechts unten). Mit regelmäßigen Events, angesagten DJs der LGBTIQ*-Community, leckeren Drinks, einem urigen Team und der gemütlichen Wohnzimmer-Atmosphäre ist das Rauschgold längst mehr als nur eine Bar: Es ist dein zweites Zuhause mitten in Berlin-Kreuzberg. www.rauschgold.berlin

Ein schöner Moment, eine wilde Nacht 2016 mit Beate Stievermann (links im Bild).

Die Legende besagt, dass Destiny Drescher hier im Rauschgold entstanden ist ...

