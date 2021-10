West-Berlin, die queere Insel

× Erweitern Foto: M. Rädel Bahnhof Zoo Berlin Der Himmel über West-Berlin – Sehnsuchtsort über Sehnsuchtsort, die Stadt, die David Bowie, Romy Haag und Marianne Rosenberg vereinte und Divine faszinierte

Hanspeter Ludwig Westberlin Berlin (West), West-Berlin oder auch Westberlin, viele Schreibweisen für eine besondere „Insel“

Von 1945 bis 1990 exitierte etwas, das anders war als die BRD, zu dem es gehörte. Eine Stadt, umgeben von einem anderen Staat, wesentlich weltoffener, queerer und punkiger als die DDR drumherum und die BRD: Berlin (West).

Vor allem aus der BRD kamen viele, viele Queers nach West-Berlin, da Vergünstigungen lockten, etwa musste Mann keinen Wehrdienst ableisten, Bürger von Berlin (West) unterlagen nicht der Wehrpflicht. Eine große Chance für schwule Männer, die wahrscheinlich hunderttausendfach genutzt wurde. Und – allen Häuserkämpfen zum Trotz – auch Wohnungen waren zu finden oder zu besetzen.

Punks und Tunten konnten in West-Berlin freier leben als in der BRD, daher strömten sie hierher. Und nicht nur sie, auch queere Menschen aus der ganzen Welt sahen in dieser Stadt an der Spree ihre Chance auf ein freies Leben, Romy Haag zum Beispiel, die hier einen Klub eröffnete, der heute noch als Connection die Szene bereichert. Viel Geschichte, viel queere Geschichte!