Die Ausstellung „Wo ist dein Herz?“ lädt vom 24. Mai bis zum 1. Juni zu einem eindrucksvollen Erlebnis ein – einem Fest der Kunst, der Emotionen und der zwischenmenschlichen Verbundenheit.

„Ich freue mich sehr und bin voller Stolz, meine Teilnahme an der Ausstellung im Heartspace Kunstraum in Berlin bekanntzugeben“, verrät dazu der schwedische Künstler Fran Speicher auf Social Media. „Für diesen besonderen Anlass habe ich ein komplett neues Werk geschaffen – From the Heart –, das in dieser Ausstellung erstmals gezeigt wird. Es ist ein sehr persönliches Stück, in das ich mein ganzes Herzblut gesteckt habe“, fährt der Maler fort.